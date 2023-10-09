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Интерфакс-АВН

Казахстан и Азербайджан провели совместные военно-морские учения на Каспии

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Бойцы сил специальных операций ВМС Азербайджана
Бойцы сил специальных операций ВМС Азербайджана.
Источник изображения: кадр из фильма "Görünməyən qəhrəmanlar - Dəniz pişikləri" азербайджанской телекомпании ITV

Астана. 7 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в наблюдении за розыгрышем практических действий комбинированного казахстанско-азербайджанского военно-морского учения "Хазри-2023", сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.

В ходе активной фазы учения подразделения двух стран отработали совместные действия морской пехоты и провели боевое слаживание кораблей, отмечается в сообщении.

Военные моряки Казахстана и Азербайджана во взаимодействии с подразделениями специального назначения выполнили учебно-боевые задачи по поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну с его буксировкой, спасению и эвакуации экипажа.

Отработаны учебные задачи по конвою десанта при морском переходе, нейтрализации террористическо-диверсионных групп, временных баз и освобождению острова специально выделенными частями морской пехоты и спецназа.

"В учениях по приглашению азербайджанской стороны в качестве наблюдателей принимает участие делегация Вооруженных сил Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

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Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Проекты
Военные учения
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