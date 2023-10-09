Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство

Постановка первых серийных ракет «Сармат» с АО «Красмаш» на боевое дежурство начнется в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 7 октября.

«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил «Красмаш» и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Во время своего визит он заслушал доклад руководства предприятия о производстве ракет «Сармат».

«Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что сейчас выполняется задача по оснащению этим комплексом первого ракетного полка.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что работы над «Сарматом» закончены. По его словам, необходимо завершить административно-бюрократические процедуры, затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство. Он отметил, что также было проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник».

До этого, 1 сентября, журнал Military Watch Magazine написал, что стратегический комплекс «Сармат» еще больше увеличит разрыв между Россией и США в их стратегических ядерных силах. Издание указало, что одна такая ракета потенциально способна опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса.

РК «Сармат» впервые был запущен 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие аналогов «Сармата».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.