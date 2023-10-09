МО РФ: первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата".

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в релизе.

Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата".

"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН.

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".