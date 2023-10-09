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РИА Новости

Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат"

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Шойгу: решается задача по оснащению первого полка РВСН ракетами "Сармат"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В настоящее время решается задача по оснащению первого ракетного полка стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметили в Минобороны, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Красмаш", выпускающем МБР "Сармат".

"Во исполнение решения президента Российской Федерации осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - отметил на "Красмаше" глава военного ведомства.

В министерстве уточнили, что в позиционном районе одного из соединений РВСН на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Гендиректор "Красмаша" доложил о расширении производственных мощностей предприятия, оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства площадью 18 тысяч квадратных метров на 300 рабочих мест, оборудованных по самым современным стандартам.

Он также отметил, что на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, и в последнее время на завод приходит очень много молодых людей с хорошим образованием и квалификацией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Красмаш
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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