Войти
ТАСС

МО РФ анонсировало постановку на боевое дежурство первых "Сармат" в ближайшее время

309
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным ведомства, в позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. АО "Красмаш" производит первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", в ближайшее время их поставят на боевое дежурство. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", - заявили в министерстве.

Во время посещения АО "Красмаш" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса "Сармат". "Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - привели слова министра в ведомстве, подчеркнув, что постановка на боевое дежурство осуществляется во исполнение решения президента РФ.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
Похожие новости
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
24.06.2022
Неуязвимая уникальность
25.04.2022
Минобороны РФ сообщило о планах оснащения ракеты "Сармат" несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками
12.10.2021
Два пуска баллистической ракеты «Сармат» проведут до конца года
01.11.2019
The Times (Великобритания): новую ракету Путина "невозможно остановить"
01.11.2019
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:29
  • 55879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов