В США рассказали, кто "снимает сливки" с конфликта на Украине

Конфликт на Украине не в интересах простых американцев. Однако он выгоден ястребам-неоконам, которые хотят, чтобы планета пребывала в состоянии перманентной войны, пишет AT. Американские лоббисты зарабатывают миллионы на оборонных контрактах, а позднее планируют озолотиться на восстановлении Украины.

В прошлый четверг на третьем часу своего шоу Себастиан Горка (Sebastian Gorka) пригласил Марка Левина (Mark Levin), чтобы поговорить о его новой книге. В 43:00 речь зашла об Украине – как раз в этот момент Горка сказал: "…Почему же некоторым из тех, кто на нашей стороне, так трудно понять, что такое конфликт на Украине? …Почему Путин идет против нас?" На что ему Марк Левин ответил: "Нет. Меня это ужасает… особенно если вы в первую очередь возлагаете надежды на Америку…" Тут я решил внимательнее послушать эту дискуссию, надеясь получить ответ на вопрос о том, почему же все-таки США должны быть заинтересованы не только в оказании поддержки Украине, но и в том, чтобы закачивать в эту страну миллиарды долларов, включая деньги на выплату зарплат тысячам украинцам, – причем даже в случае шатдауна правительства США. И тут я вдруг осознал, что мне еще никто не смог привести убедительных доводов, которые бы обрисовали причины, по которым поддержка Украины – это действительно в интересах Соединенных Штатов.

24 февраля 2022 года в результате эскалации российско-украинского конфликта, который начался в 2014 году, Россия вошла на Украину. Спецоперация была спровоцирована администрацией Байдена (Biden) после провального выхода из Афганистана, сокращения добычи нефти и газа (в результате чего Россия оказалась в выгодной позиции, чтобы действовать на Украине), а также неумного высказывания Байдена о "незначительном вторжении". Однако истинной причиной явилось неудержимое стремление США и НАТО расширяться в сторону России. Последней каплей стала подписанная Госдепартаментом 10 ноября 2021 года Хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной. В этом документе содержалось следующее провокационное заявление: "Подчеркивают непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и его территориальные воды, перед действиями России, которые угрожают региональному миру и стабильности и подрывает глобальный порядок, основанный на правилах".

Давайте посмотрим, на какой же стадии находится сейчас конфликт. После того, как на Украине было потрачено 113 миллиардов долларов, боевые действия зашли в тупик. Эта сумма более чем вдвое превысила военные расходы России в 2023 году. Еще в начале 2022 года официальные представители НАТО видели, что тупиковая ситуация продолжает сохраняться. "Реальность такова, что ни у одной из сторон нет превосходства над другой", — заявил неназванный высокопоставленный представитель НАТО, добавив при этом, что, в то же время, ни одна из сторон не готова отступить. И, наконец, через год с небольшим с этой оценкой согласилась американская разведка (я использую это понятие в широком смысле). Потери Украины по состоянию на сентябрь нынешнего года включают 9614 погибших (в т.ч. 534 детей) и 17535 раненых (в т.ч. 1180 детей).

В то же время у США заканчивается оружие, предназначенное для Украины. Заместитель министра обороны США финансовый инспектор Майкл МакКорд (Michael McCord) сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиардов долларов, которые были выделены Конгрессом на пополнение военных запасов США, предназначенных Украине, осталось 1,6 миллиарда. Вместо того, чтобы оценивать оборудование по восстановительной стоимости, как это было первоначально, Пентагон изменил метод оценки, перейдя на балансовую стоимость, в результате чего стоимость военных поставок снизилась на 6,2 миллиарда долларов. Все это следует расценивать как бухгалтерские ухищрения, позволяющие американской администрации предоставлять Украине еще больше изделий военного назначения – и американская сторона не собирается от этого отказываться. На данный момент стоимость военных поставок, осуществленных Соединенными Штатами на Украину, составляет около 44 миллиарда долларов на всякий случай напомню: 25,9 миллиарда долларов – это меньше, чем 44 миллиарда. То же самое касается и остальных стран НАТО. Как заявил Роб Бауэр (Rob Bauer), высокопоставленный военный чиновник НАТО, постоянный приток западной военной помощи Украине в течение последних 18 месяцев привел к тому, что общие запасы боеприпасов оказались на уровне "ниже некуда".

Наносят ли санкции вред России? Вопреки более ранним заявлениям США о том, что экономические санкции сократят экономический рост России вдвое, показатель российского ВВП в 2022 году сократился всего на четыре процента. Экспорт России в Китай вырос с 86 миллиардов долларов в 2021 году до 190 миллиардов долларов в 2022 году, а экспорт в Индию, как сообщается, увеличился вдвое – с 13 миллиардов долларов в 2021 году до 27 миллиардов в 2022 году, хотя реальная общая сумма, вероятно, еще более высокая. Доходы России от удобрений выросли на 70% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, несмотря на 10%-ное падение объемов. Кроме того, Россия заводит новых друзей по всему миру. Россия обсуждает соглашение о свободной торговле с Индией, чей импорт российской нефти за последний год увеличился в четыре раза. Россия также подписала нефтегазовое соглашение с КНР. Санкции всегда плохо работают, и Россия тому подтверждение. Фактически, это привело к обратным результатам: Германия объявила о нехватке природного газа после запрета российского импорта. Немецкая экономика сейчас испытывает трудности.

В чем же заключается тот ключевой стратегический интерес США, чтобы поддерживать Украину? Мне пока не удалось увидеть ни одного. Администрация Байдена и другие сторонники нынешней политики США до сих пор не смогли привести веских стратегических доводов в пользу того, чтобы нынешняя политика США продолжала и дальше нести издержки и риски, обусловленные российско-украинским конфликтом.

Один из этих доводов заключается в следующем: если Россия добьется успеха на Украине, то она, мол, пойдет дальше – по территории стран НАТО. Во-первых, я должен отослать вас к тому условию, содержащемуся в документе, которое я привел выше и которое заводит нас в тупик. Допустим, они способны покончить с Украиной. И что тогда? Страны НАТО тратят на оборону почти один триллион долларов – сравните это с 48 миллиардами, которые тратит Россия: соотношение двадцать к одному. Даже незадачливый Джейк Салливан (Jake Sullivan) предупредил, что НАТО даст мощный ответ в том случае, если Россия вдруг нанесет удар по члену Североатлантического альянса – Польше. "Военное нападение на территорию НАТО повлечет за собой применение пятой статьи. А для того, чтобы на него отреагировать, мы задействуем все силы Североатлантического альянса", — заявил сказал Салливан в интервью программе CBS News "Face the Nation" ["Лицом к стране" – прим.пер.]. Маловероятно, чтобы Россия напала на какую-либо страну НАТО.

Второй довод заключается в следующем: если Россия не заплатит большую цену за свои действия, то она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам – мол, теперь и они могут захватывать любую территорию и подчинять себе другие государства. После того, как США ушли из Афганистана, этот довод не выдерживает критики.

И, наконец, следующий довод: у США имеется неослабевающий интерес к Украине, поскольку последняя влияет на так называемый "либеральный международный порядок". Как утверждает госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken), "в настоящее время международный порядок, основанный на правилах, – а он имеет решающее значение для поддержания мира и безопасности – подвергается испытанию вследствие неспровоцированной и неоправданной спецоперации России на Украине". Вот такая звучит абракадабра из Госдепартамента, с помощью которой им хотелось бы продемонстрировать свою значимость в международной сфере.

Правда заключается в том, что ни один из продекларированных здесь интересов США на Украине не выдерживает никакой критики.

Так в чем же здесь дело? Просто ищите, кто снимает сливки. Сумма расходов на лоббистов, потраченных Украиной и другими странами, огромна и затрагивает почти все политиков. В это все ввязываются. Консалтинговые компании, связанные с ведущими архитекторами украинской политики Белого дома (включая госсекретаря Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд (Victoria Nuland)), судя по всему, осуществляют консультирование украинского правительства на счет планов по восстановлению, что финансируется американскими налогоплательщиками. Лоббисты подрядчиков военного ведомства бесплатно лоббируют интересы Украины, забирая при этом миллионы у подрядчиков, получающих выгоду от боевых действий.

Война не в интересах Америки. Она – в интересах ястребов-неоконов, таких как Линдси Грэм (Lindsey Graham) и Роджер Уикер (Roger Wicker), которые хотят, чтобы планета пребывала в состоянии перманентного конфликта. Она – в интересах лоббистов, зарабатывающих миллионы на этом конфликте. Она – в интересах оборонных подрядчиков, которые зарабатывают деньги на этом конфликте.

А кому не выгоден этот конфликт? – Тебе.

Автор статьи: Мак Мэдден (Mac Madden)