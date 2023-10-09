Сглаживая термоконтрастные зоны, средство маскировки бронетехники «Накидка» позволяет дезориентировать натовские ПТУР

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Российские средства маскировки совершенствуются. Разработчики таких средств усваивают уроки, которые преподносит спецоперация.

Одним из вариантов маскировки для бронетехники является покрытие «Накидка», о котором было немало написано в последние месяцы.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет о том, что средство маскировки «Накидка» в значительной степени снижает заметность танков и других боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. В тёмное время суток операторы беспилотников противника, оснащённых тепловизорами, с большим трудом могут (если вообще могут) определить наличие танка на местности в случае, если тот использует чехол «Накидку».

Мало того, это маскировочное покрытие уже неоднократно демонстрировало способность отклонять от танков противотанковые управляемые ракеты натовского производства, включая ПТУР Javelin. В пример приводятся такие случаи, которые фиксировались экипажами танков Т-90М. Это возможно вследствие того, что «Накидка» осуществляет сглаживание термоконтрастных зон, что дезориентирует ПТУР противника.

У «Накидки» несколько слоёв. Все они в целом позволяют снижать заметность бронетехники, в том числе в видимом диапазоне светового излучения.

Также сообщается, что при использовании дополнительно аэрозольной завесы, маскирующих дымов эффективность средства «Накидка» в отношении ПТУР значительно возрастает.