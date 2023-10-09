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Военное обозрение

Реструктуризация армии Германии: артиллерии вновь начали уделять повышенное внимание на фоне особенностей украинского конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

В Вайдене в рамках построения перед Старой ратушей был официально создан новый артиллерийский дивизион бундесвера. Сейчас в городе размещаются два артиллерийских дивизиона. По данным Минобороны ФРГ, новый 375-й танково-артиллерийский дивизион первоначально будет состоять из 75 военнослужащих и нескольких единиц техники. Некоторые из них уже дислоцировались в Вайдене. В долгосрочной перспективе ожидается, что формирование будет насчитывать около 550 военнослужащих - полноценный батальон.

Командование нового подразделения осуществляет женщина, подполковник Хекья Марлен Вернер. Она первая женщина-командир батальона в армии Германии.

В долгосрочной перспективе новый батальон будет оснащен системой вооружения Panzerhaubitze 2000. По словам пресс-секретаря Бундесвера, пока неясно, когда будут доступны эти орудия. Запасы самоходных гаубиц этого типа в последнее время сильно истощены за счет поставок на Украину.

Ещё одним наглядным фактом реструктуризации немецкой армии является другой артиллерийский дивизион. Он подчиняется 37-й бригаде «Свободная земля Саксония» в составе 10-й танковой дивизии, командование которой осуществляется из Файтсхёххайма. Германия хочет перевооружить и оснастить это формирование к 2025 году, чтобы оно была как можно скорее доступно НАТО.

Немецкие стратеги в настоящее время рассматривают артиллерию как одну из центральных составляющих, учитывая происходящее в ходе украинского конфликта. Артиллерийские части ранее Берлином считались в значительной степени устаревающими ввиду новых видов и методов ведения войны. Однако с началом боевых действий на Украине они снова стали рассматриваться как центральные элементы в стратегии боя генералитетом НАТО, им снова стали уделять повышенное внимание.

В этом контексте армейские планировщики стремятся вернуться к крупным боеспособным подразделениям. Речь идет о бригадах или дивизиях, которые могут выполнить военную задачу собственными силами и имеют для этой цели собственные артиллерийские, инженерные и разведывательные подразделения.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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