Трамп считает, что Украина может отдать области с русскоязычным населением России

Бывший президент США утверждает, что "мог бы договориться" о такой сделке

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что для сохранения Украины ей следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

"Я мог бы договориться о сделке, - сказал он в интервью порталу Just The News. - Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]".

Трамп отметил, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, "приведет к третьей мировой войне", и добавил, что если бы он сохранил за собой пост главы государства, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.