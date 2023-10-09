Войти
ТАСС

В Испании запустили первую полностью построенную в стране ракету

394
0
0
Miura 1
Miura 1.
Источник изображения: PLD Space

Это первый частный запуск ракеты в Европе, сообщает агентство Reuters

ТАСС, 7 октября. Испанская компания PLD Space осуществила запуск суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 с юго-запада страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трансляцию.

Отмечается, что это первый частный запуск ракеты в Европе.

PLD Space уже пыталась провести испытательный запуск Miura 1, но 31 мая его отменили из-за ветра.

Как сообщала газета El Mundo, речь идет о первой полностью разработанной и построенной в Испании ракете. Для ее запуска необходимы благоприятные и очень специфические погодные условия.

План PLD Space, основанной в 2011 году, состоит в использовании ракет Miura для запуска коммерческих и научных спутников с 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Похожие новости
02.06.2014
Украина и Испания будут развивать сотрудничество в космической сфере
20.05.2014
Россия в ближайшее время не будет подписывать международный договор о торговле оружием – «Коммерсант»
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
01.04.2014
Слушай заводской гудок
14.03.2014
Компания «Навантия» отгрузила Австралии первую партию десантных катеров LCM-1E
24.02.2014
Лидерами в сегменте экспортных продаж новых самолетов БПА по периоду 2010-2017 гг. являются Испания и США
27.01.2014
Заключен контракт на поставку в Оман ЗРК NASAMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:29
  • 55879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов