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ТАСС

В NASA считают возможным участие в российско-китайском лунном проекте

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Источник изображения: AP Photo/ David J. Phillip

Менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции NASA Gateway Тиффани Трэвис подчеркнула, что всегда существуют возможности, которые можно исследовать

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "оставляет двери открытыми" для участия в российско-китайском проекте строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом заявила ТАСС менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции NASA Gateway Тиффани Трэвис.

"Всегда есть возможности, которые можно исследовать, всегда есть возможность учиться и присоединиться. Надо всегда держать двери открытыми", - сказала она в ответ на вопрос о возможности присоединения NASA к российско-китайскому лунному проекту.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.

Весной 2019 года США официально объявили о запуске лунной программы Artemis, целью которой является высадка астронавтов на Луну и создание окололунной пилотируемой станции. Один из аспектов программы - создание космической станции Gateway. Ее планируется использовать в качестве платформы для обеспечения работ на поверхности Луны, а также как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса. Программа высадки астронавтов на Луне включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. 

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