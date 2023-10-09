В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

Летательный аппарат самолетного типа ММ-1 был впервые представлен 6 октября в рамках конференции "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Поручения, вызовы и решения" в технопарке ЦАГИ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил представитель инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского.

"Аппарат ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые бы создавали помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор винтиков, и то часть деталей можно заменить на стеклопластиковые", - сообщил собеседник ТАСС.

Аппарат был впервые показан 6 октября в рамках конференции "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Поручения, вызовы и решения" в технопарке ЦАГИ. "ММ-1 развивает скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до 5 кг. Управление происходит от первого лица, то есть это FPV-самолет, спереди у него будет камера. В России еще не делали аппараты самолетного типа с управлением от первого лица, но они уже применяются Вооруженными силами Украины - есть такие польские, украинские самолеты, у них примерно такая же конфигурация", - заявил представитель TsAGIStart.

Пока ММ-1 создан в единственном экземпляре. "Еще пять таких аппаратов будет сделано в ближайшее время. Сейчас пройдет ряд дополнительных испытаний, мы должны протестировать аппарат на дальность и продолжительность полета. Расстояние 100 км ММ-1 должен пролетать примерно за час", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По словам представителя TsAGIStart, в будущем в рамках проекта может быть создан БПЛА из картона. "Думали о разработке картонных беспилотников, но пока решили сосредоточиться на чем-то одном", - отметил собеседник ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что ВСУ начали применять одноразовые грузовые дроны из картона Corvo PPDS производства австралийской компании SYPAQ.