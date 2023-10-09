Войти
ТАСС

В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

426
0
0
Военнослужащий запускает БПЛА
Военнослужащий запускает БПЛА.
Источник изображения: lenta.ru

Летательный аппарат самолетного типа ММ-1 был впервые представлен 6 октября в рамках конференции "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Поручения, вызовы и решения" в технопарке ЦАГИ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил представитель инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского.

"Аппарат ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые бы создавали помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор винтиков, и то часть деталей можно заменить на стеклопластиковые", - сообщил собеседник ТАСС.

Аппарат был впервые показан 6 октября в рамках конференции "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Поручения, вызовы и решения" в технопарке ЦАГИ. "ММ-1 развивает скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до 5 кг. Управление происходит от первого лица, то есть это FPV-самолет, спереди у него будет камера. В России еще не делали аппараты самолетного типа с управлением от первого лица, но они уже применяются Вооруженными силами Украины - есть такие польские, украинские самолеты, у них примерно такая же конфигурация", - заявил представитель TsAGIStart.

Пока ММ-1 создан в единственном экземпляре. "Еще пять таких аппаратов будет сделано в ближайшее время. Сейчас пройдет ряд дополнительных испытаний, мы должны протестировать аппарат на дальность и продолжительность полета. Расстояние 100 км ММ-1 должен пролетать примерно за час", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По словам представителя TsAGIStart, в будущем в рамках проекта может быть создан БПЛА из картона. "Думали о разработке картонных беспилотников, но пока решили сосредоточиться на чем-то одном", - отметил собеседник ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что ВСУ начали применять одноразовые грузовые дроны из картона Corvo PPDS производства австралийской компании SYPAQ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ЦАГИ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
17.09.2018
"Бархатный сезон" отечественной гидроавиации
14.09.2018
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
26.07.2016
Мнение: К 70-й годовщине основания ГКБ Антонова. Упадок авиастроения Украины
18.09.2015
Олег Лавричев: «Любой режим ограничений – всегда новая точка роста»
09.07.2012
Авиационная составляющая форума "ТВМ-2012"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:29
  • 55879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов