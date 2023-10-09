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КНДР запустит разведывательный спутник

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Inha-3_002
Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru.

КНДР в период с 10 по 26 октября планирует запустить разведывательный спутник. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации Института национального объединения Республики Корея, запуск приурочен к 78-летию основания правящей Трудовой партии Кореи, которое будет отмечаться 10 октября. Кроме того, временные рамки запуска учитывают время прохождения китайского форума «Один пояс — один путь».

В августе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником, сообщало правительство Японии.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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