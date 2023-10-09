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РИА Новости

Предприятия в РФ могут оштрафовать за отказ помогать армии

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости

Штраф компании за отказ предоставить транспорт армии возрос до 500 тысяч рублей

МОСКВА, 6 октября/ Радио Sputnik. За отказ предоставить транспортное средство на нужды армии в период мобилизации предприятиям грозит взыскание до 500 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета", комментируя вступивший в силу 1 октября закон.

"Стоит помнить, что военкоматы хорошо осведомлены о наличии той или иной техники у предприятий, так как они регулярно получают отчеты от ГИБДД, Росстата и ФНС", – говорится в статье.

В свою очередь, зампред комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Кожин напомнил, что даже если транспортные средства или иная техника и будут изъяты у предпринимателей для нужд армии, то государство в обязательном порядке должно компенсировать стоимость изъятого в полном объеме.

Радио Sputnik также сообщало, что глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил отсутствие планов провести дополнительную мобилизацию в РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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