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ТАСС

Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно завершил суборбитальный полет

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Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic
Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Он приземлился в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил четвертый суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Трансляция велась на сайте компании.

Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 15 км он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты 85 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.

Экипаж корабля Unity на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего он начал снижение. В 12:43 (19:43 мск) аппарат произвел посадку в космопорте в штате Нью-Мексико.

Это пятый запуск, произведенный Virgin Galactic в 2023 году, четвертый коммерческий запуск и девятый полет аппарата Unity в целом. В дальнейшем Virgin Galactic планирует ежемесячно осуществлять полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту.

В состав экипажа Unity вошли Намира Салим из Пакистана, Тревор Битти из Великобритании и Рон Розано из США. Космических туристов сопровождала ведущий инструктор-астронавт Virgin Galactic Бет Мозес, управляли Unity два летчика-испытателя.

Модель Unity была представлена в феврале 2017 года, ее первый пробный полет состоялся в сентябре того же года. После серии испытательных запусков суборбитальный полет на разработанном Virgin Galactic аппарате в июле 2021 года совершил основатель компании Ричард Брэнсон. Вместе с ним на борту были три сотрудника компании и два летчика-испытателя. В конце июня этого года Virgin Galactic осуществила первый полет Unity с туристами на борту. 

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Страны
Великобритания
Мексика
Пакистан
США
Компании
Virgin Galactic
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