Американская пресса пишет о якобы начавшейся переброске артиллерийских систем КНДР в Россию

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В западной прессе появилась информация о якобы начавшейся переброске в Россию артиллерийских систем КНДР. По мнению американских и южнокорейских экспертов, поставки являются прямым следствием визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ и проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает американская телекомпания CBS News со ссылкой на неназванные источники в правительстве США, в настоящее время неясно, являются ли эти поставки частью новой, долгосрочной программы или вооружения перебрасываются в рамках ограниченной партии.

По данным, предоставленным американской прессе одним из высокопоставленных южнокорейских чиновников, Сеул обеспокоен тем, что в обмен на поставки артиллерии Ким Чен Ын может приобрести у России технологии, необходимые для постройки атомных подводных лодок и более совершенных спутников и ракет. По словам этого же чиновника, углубление отношений между Россией и Северной Кореей может привести к тому, что Пхеньян обретет способность угрожать не только Японии и Южной Корее, но и другим странам.

На вооружении армии Северной Кореи имеются тысячи единиц артиллерии, зенитных орудий, танков и боевых машин пехоты, что делает ее одной из самых грозных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, среди прочего, КНДР располагает значительным количеством РСЗО KN-09, оснащенных восемью 300 мм ракетами с инерциальным и спутниковым наведением, дальность полета которых составляет около 200 километров. Кроме того, у Северной Кореи есть в наличии огромное количество артиллерийских боеприпасов, которые могут использоваться и российскими артиллерийскими системами.

Российская Федерация не подтверждает информацию западных СМИ о том, что КНДР поставляет или собирается поставлять нашей стране артиллерийские системы или иное вооружение и боеприпасы.