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Военное обозрение

Российский военкор прогнозирует «мощный скачок» в развитии возможностей отечественной артиллерии

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Источник изображения: topwar.ru

В обозримом будущем российскую артиллерию ждет качественное совершенствование возможностей. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Как отмечает военкор, в настоящее время российские артиллеристы стреляют по целям, которые указываются с помощью архаичной корректировки или беспилотных летательных аппаратов. Но и в этом случае наши артиллерийские подразделения обыгрывают противника, который обладает лучшими средствами артиллерийской разведки западного производства и на которого работают космические группировки спутников США.

У Вооруженных сил Российской Федерации намного больше артиллерийских систем, чем у ВСУ. Но, утверждает Сладков, из-за «слепоты», то есть дефицита средств артиллерийской разведки, ВС РФ находится в паритете с ВСУ по артиллерии. Однако бесконечно данная ситуация иметь место не может. Российскую артиллерию ждет «мощный скачок» возможностей.

Я абсолютно уверен, что совсем скоро на фронт повалят средства артиллерийской разведки отечественной разработки. По-другому не может быть! И это будет конец артиллерии ВСУ. Точно, как это случилось с украинской авиацией

- пишет Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Хотелось бы верить оптимистично настроенному военкору, поскольку с момента начала специальной военной операции Россия действительно стала серьезно относиться к проблеме совершенствования оснащения армии. Проблему нехватки беспилотников уже практически решили, а теперь на очереди – средства связи и артиллерийской разведки, что позволит значительно усовершенствовать контрбатарейную борьбу. Это, в свою очередь, приведет к изменению ситуации на фронте.

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