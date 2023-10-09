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ТАСС

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 13 октября

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Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: John Minchillo-Pool/ Getty Images

Оно состоится в 22:00 мск

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Россия запросила на 13 октября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На предстоящей неделе Совбезу ООН предстоит вновь погрузиться в украинскую тематику, - отметил он. - Украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области. Оно назначено на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск - прим. ТАСС) в понедельник, 9 октября. Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 13 октября". 

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Россия
Украина
Компании
ООН
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