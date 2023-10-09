"Россия опережает". В США ужаснулись возможностям передового оружия ВС РФ

MWM: российский ЗРК С-400 по возможностям воздушной обороны опережает весь мир

МОСКВА, 6 октября/ Радио Sputnik. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" является уникальным оружием с передовыми характеристиками, не имеющим аналогов, пишет издание Military Watch Magazine.

"В ходе визита на Обуховский завод (президент РФ) Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля – воздух" Россия опережает весь остальной мир", – говорится в статье.

При этом автор отметил, что Москва выпускает "Триумфы" в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО в совокупности. Он добавил, что Россия поставляет С-400 в Индию, Китай и Белоруссию.

В статье отмечается, что российские ЗРК ценятся за передовые характеристики, позволяющие успешно противостоять самолетам-невидимкам, баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения в 600 километров.

"Другие примечательные особенности включают высокую живучесть благодаря высокой мобильности и передовым средствам радиоэлектронной борьбы, способности перехватывать гиперзвуковое оружие и использовать несколько классов ракет <...> позволяя одной системе обеспечить многоуровневую противовоздушную оборону", – заключает автор.

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