"Россия опережает". В США ужаснулись возможностям передового оружия ВС РФ

MWM: российский ЗРК С-400 по возможностям воздушной обороны опережает весь мир
МОСКВА, 6 октября/ Радио Sputnik. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" является уникальным оружием с передовыми характеристиками, не имеющим аналогов, пишет издание Military Watch Magazine.
При этом автор отметил, что Москва выпускает "Триумфы" в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО в совокупности. Он добавил, что Россия поставляет С-400 в Индию, Китай и Белоруссию.
В статье отмечается, что российские ЗРК ценятся за передовые характеристики, позволяющие успешно противостоять самолетам-невидимкам, баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения в 600 километров.
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