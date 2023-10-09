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Военное обозрение

Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба украинских войск на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

На линии фронта, в расположении воюющих подразделений, побывали главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Об этом сообщают украинские медиа и сам главком в своем аккаунте в социальной сети.

Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба подразделений группировки войск «Таврия», которая задействована на Запорожском направлении, где осуществляется главное контрнаступление украинских формирований. В своем аккаунте в социальной сети генерал написал, что с командованием подразделений анализировались наиболее вероятные угрозы со стороны российской армии, а также определялись дальнейшие действия.

Залужный признал, что оперативная обстановка на фронте постоянно меняется. Но распространяться относительно текущей ситуации и дальнейшего развития событий украинский главком не стал. Вероятно, дела на Запорожском направлении идут не очень хорошо для украинских формирований.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

За четыре с лишним месяца, пока продолжается «контрнаступ», ВСУ так и не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. Украинские формирования продолжают «топтаться» вокруг сел Работино и Вербовое.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Российскую линию обороны они явно пробить не в состоянии, а предстоящая осенняя распутица может поставить окончательную точку в планах украинского командования в этом году. На провал контрнаступления ВСУ обращают внимание и западные военные аналитики, а по данным президента России Владимира Путина, потери ВСУ при контрнаступлении летом 2023 года составили примерно 90 тысяч человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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