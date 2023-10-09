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Полковник рассказал о назначении ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Успешно прошедшая последнее испытание российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой является одним из способов сдерживания противника, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он рассказал «Ленте.ру» о возможных боевых характеристиках «Буревестника».

Литовкин подчеркнул, что этот вид оружия можно считать способом сдерживания «на самый крайний случай».

Эта крылатая ракета — это один из элементов сдерживания противника, потому что она будет оснащена ядерной боеголовкой. (...) Наш противник знает об этом, и он, конечно, должен иметь это в виду

Виктор Литовкин

военный обозреватель, полковник в отставке

Специалист также заметил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» хранятся в секрете, однако сделал ряд предположений относительно ее особенностей.

«Можно предположить, что это ракета твердотопливная, летать она будет с неограниченной дальностью, и у нее будет неограниченное время пребывания в воздушном пространстве: мы не знаем, где ракета будет летать, в атмосфере или за ее пределами. Также можно предполагать, что "Буревестник" будет летать со сверхзвуковой скоростью и что он будет менять скорость на траектории полета в зависимости от заданной программы», — сказал полковник запаса.

Я думаю, что она будет менять и высоту полета, и направление, и крен, и тангаж таким образом, чтобы ее не смогли засечь радары противника. Естественное, в ней будет заложен искусственный интеллект

Виктор Литовкин

военный обозреватель, полковник в отставке

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». «Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — заявил Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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