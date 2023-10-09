Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник». Что известно об этом мощнейшем оружии?

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» сообщил об успешно проведенном последнем испытании ракеты почти неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
По словам главы государства, практически завершена работа над современными видами стратегического оружия, о которых он говорил и которые анонсировал еще несколько лет назад, в частности, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат».
Владимир Путин
президент России
Путин заверил, что в ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство указанных образцов вооружений.
|Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».
|Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
О «Буревестнике» стало известно пять лет назад
О «Сармате» и «Буревестнике» глава государства подробно рассказал в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию России. Если ранее о перспективной МБР было уже известно, то о разрабатываемой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой широкой общественности стало известно впервые.
По словам главы государства, в России создана «малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты» и обеспечивает по сравнению с другими ракетами в десятки раз большую дальность полета, а также практически полную неуязвимость для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).
Владимир Путин
президент России
Тем самым пять лет назад глава государства анонсировал появление не имеющего аналогов аппарата, летящего на высокой скорости и низкой высоте, — одного их небаллистических видов стратегического оружия, против которых традиционные системы ПВО и ПРО неэффективны.
Об испытания «Буревестника» неоднократно сообщала западная пресса
По данным иностранной прессы, ссылающейся на источники, основные испытания «Буревестника» проводились на полигонах Минобороны России, расположенных на архипелаге Новая Земля и вблизи поселка Ненокса в Архангельской области. Некоторые из тестов перспективного оружия приводили, по данных зарубежной прессы, к авариям.
|Военнослужащий ВС РФ.
|Источник: Константин Михальчевский / РИА Новости
Последний раз зарубежная пресса сообщила о готовящихся испытаниях «Буревестника» 2 октября. К своим выводам американская газета The New York Times (NYT) пришла, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.
Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам NYT более детально изучать спутниковые снимки.
Устройство «Буревестника» не раскрывается
О конструктивных особенностях новой крылатой ракеты Минобороны России практически ничего не сообщает. Тем не менее в ноябре 2018 года в Twitter журналист издания The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил признание в западных странах.
«Буревестник» по кодификации НАТО получил обозначение SSC-X-9 Skyfall, что переводится с английского на русский как «Небопад»
По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, полковника в отставке Андрея Кошкина, работы по «Буревестнику» начались еще в 2001 году.
Андрей Кошкин
полковник в отставке
Эксперт уверен, что западные страны опасаются эту ракету, поскольку имеющиеся у них системы ПВО и ПРО не способные ее перехватить.