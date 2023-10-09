Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник». Что известно об этом мощнейшем оружии?

Один из предполагаемых в открытой печати обликов «Буревестника». Реальная ракета имеет крыло большего удлинения.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» сообщил об успешно проведенном последнем испытании ракеты почти неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

По словам главы государства, практически завершена работа над современными видами стратегического оружия, о которых он говорил и которые анонсировал еще несколько лет назад, в частности, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат».

Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой Владимир Путин президент России

Путин заверил, что в ближайшее время начнется массовое производство и постановка на боевое дежурство указанных образцов вооружений.

Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай». Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О «Буревестнике» стало известно пять лет назад

О «Сармате» и «Буревестнике» глава государства подробно рассказал в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию России. Если ранее о перспективной МБР было уже известно, то о разрабатываемой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой широкой общественности стало известно впервые.

По словам главы государства, в России создана «малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты» и обеспечивает по сравнению с другими ракетами в десятки раз большую дальность полета, а также практически полную неуязвимость для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО Владимир Путин президент России

Тем самым пять лет назад глава государства анонсировал появление не имеющего аналогов аппарата, летящего на высокой скорости и низкой высоте, — одного их небаллистических видов стратегического оружия, против которых традиционные системы ПВО и ПРО неэффективны.

Об испытания «Буревестника» неоднократно сообщала западная пресса

По данным иностранной прессы, ссылающейся на источники, основные испытания «Буревестника» проводились на полигонах Минобороны России, расположенных на архипелаге Новая Земля и вблизи поселка Ненокса в Архангельской области. Некоторые из тестов перспективного оружия приводили, по данных зарубежной прессы, к авариям.

Военнослужащий ВС РФ. Источник: Константин Михальчевский / РИА Новости

Последний раз зарубежная пресса сообщила о готовящихся испытаниях «Буревестника» 2 октября. К своим выводам американская газета The New York Times (NYT) пришла, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам NYT более детально изучать спутниковые снимки.

Устройство «Буревестника» не раскрывается

О конструктивных особенностях новой крылатой ракеты Минобороны России практически ничего не сообщает. Тем не менее в ноябре 2018 года в Twitter журналист издания The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил признание в западных странах.

«Буревестник» по кодификации НАТО получил обозначение SSC-X-9 Skyfall, что переводится с английского на русский как «Небопад»

По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, полковника в отставке Андрея Кошкина, работы по «Буревестнику» начались еще в 2001 году.

У нее бесконечная неопределенная дальность полета, она может обойти любые преграды. Длина не менее 12 метров, ширина около метра, оперение довольно большое. Она будет нести мегатонну, чтобы являться стратегическим ядерным вооружением Андрей Кошкин полковник в отставке

Эксперт уверен, что западные страны опасаются эту ракету, поскольку имеющиеся у них системы ПВО и ПРО не способные ее перехватить.