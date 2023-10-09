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Известия.ru

Военный эксперт назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальной

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Военный эксперт Кнутов: крылатая ракета «Буревестник» не имеет аналогов в мире

Военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 6 октября назвал крылатую ракету «Буревестник» уникальным средством, не имеющим аналогов в мире.

«Ракета «Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности. <...> Это уникальное средство, в мире ничего подобного не имеется», — заявил эксперт.


Он рассказал, что в качестве двигателя используется в том числе ядерный реактор, который позволяет ракете достаточно долгое время находиться в воздухе и практически не иметь ограничений по дальности. За счет этого, по словам Кнутова, «Буревестник» может обходить места нахождения противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также двигаться на предельно малых высотах и быть малозаметной, неся при этом мощную ядерную боевую часть.

Кроме того, ядерный реактор представляет собой определенный потенциал с точки зрения причинения ущерба противнику, подчеркнул военный эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил об успешном последнем испытании «Буревестника». По его словам, после завершения административно-бюрократических процедур оружие перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство.


Кроме того, глава государства добавил, что на сегодняшний день фактически завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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