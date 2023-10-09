Турки о форуме "Валдай": Путин дал Западу хорошую оплеуху

Владимир Путин сделал сенсационные заявления на форуме "Валдай", сообщает Haber7. Читатели портала восхищаются тем, что российский лидер открыто осуждает лидеров Америки и Европы. Один из комментаторов иронизирует: "Кто такой Запад? Монстр с последним зубом".

"Мы все время слышим от Запада: “вы должны”, “вы обязаны”, “мы вас серьезно предупреждаем”. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?" – заявил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин, принявший участие в 20-м заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сделал резкие заявления в адрес западных стран.

Путин также отметил, что Украина планирует атаковать трубопровод "Турецкий поток".

Отвечая на вопрос о том, как Россия отреагирует на нападение со стороны западных стран, лидер сказал: "Наш ответ на ядерную атаку будет абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Шансов на выживание у противника не останется".

Президент, говоря о разработке российских ядерных вооружений, упомянул недавно разработанную ракету "Буревестник": "Проведено последнее успешное испытание “Буревестника” – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Закончена работа над “Сарматом”, над сверхтяжелой ракетой. “Сармат” тоже в скором времени будет поставлен на боевое дежурство".

"Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?"

Говоря о напряженности в отношениях с западными странами, прежде всего с США, с точки зрения международного права, и о том, что Россия тоже в этом смысле сталкивается с поучениями со стороны западных стран, президент РФ отметил: "Они [США] пытаются уничтожить международное право и установить новый порядок. Международное право пытаются подменить “порядком”. Каким “порядком”? Основанным на неких “правилах”. Каких “правилах”, что это за “правила”, кем они изобретены – совершенно непонятно. Это просто дурь какая-то, чушь. Все это делается и говорится, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: “вы должны”, “вы обязаны”, “мы вас серьезно предупреждаем”. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно".

"Украина планирует атаковать трубопровод “Турецкий поток”"

Касаясь российско-украинского конфликта, Путин заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 90 тысяч человек.

"Мы продолжаем поставлять газ в Европу через “Турецкий поток”. Но, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб. Этот трубопровод постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников", – отметил российский лидер, заявив, что эти атаки совершаются Украиной совместно с западными странами. Путин также подчеркнул, что корабли российского флота продолжают охранять трубопроводные системы на дне Черного моря.

"Если помощь прекратится, жить останется неделю"

Говоря о том, что военный конфликт на Украине затягивается из-за военной поддержки западных стран, Путин сказал: "Кончатся пули – кончится Украина. Западные страны сами же говорят, что все поставили. Если помощь Украине прекратится, ей жить останется неделю".

Наконец, коснувшись вероятности вступления Украины в ЕС, глава российского государства отметил, что Евросоюз не сможет справиться с такой экономикой, добавив, что Россия никогда не была против присоединения Украины к ЕС.

"Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану"

Комментируя карабахскую проблему, российский лидер сказал: "Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану. Это означает признание того, что она отказалась от этих земель. После 2020 года, когда произошли столкновения, российские миротворцы лишь наблюдали за соблюдением режима прекращения огня в этом регионе. Однако эта ситуация изменилась после того, как Карабах был признан территорией Азербайджана". Президент добавил, что если Армения будет поддерживать союзнические отношения с Россией, Россия продолжит оказывать помощь карабахским армянам.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия во время кризиса в Нагорном Карабахе выступала с различными предложениями для сторон, однако некоторые из них были отвергнуты Арменией. "Мы последних лет 15 предлагали Армении вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, а два оставить за собой. Однако это предложение было отвергнуто Арменией", – сказал Путин.

Шесть предложений для нового миропорядка

Российский лидер озвучил шесть предложений относительно нового миропорядка в XXI веке для западных стран, отметив: "Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Второе. Многообразие цивилизаций, которое должно быть фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено".

"Надо отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта"

В качестве четвертого предложения Владимир Путин назвал всеобщую безопасность и прочный мир, подчеркнув: "В этой сфере должна быть гармония, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта. Пятое – это справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было – в прошлом. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии. Шестой принцип – равноправие. Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".

"Нашу просьбу о вступлении в НАТО отклонили"

Напомнив, что Россия ранее обращалась с просьбой о вступлении в НАТО, но ее просьба была отклонена, российский лидер продолжил: "Я уже говорил об этом публично – и нашим союзникам, и нашим партнерам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, и нам в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна".

"Готовность России к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно"

По словам российского лидера, несмотря на всю эту напряженность, Россия хотела сотрудничать с США во многих областях, прежде всего в военной сфере, но ее шаги в этом направлении рассматривались как "покорность". "Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно – поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. Пора избавиться от спеси эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется", – сказал президент.

Автор: Бахадыр Алемдар (Bahadır Alemdar)

Комментарии читателей Haber7:

Бурак

Это политический деятель с большой буквы, вот бы и наши политики были столь же отважны и правдивы.

Сами

Россия последовательнее, чем США.

Вильдич

Хорошо сказано, Путин. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом.

Фахри

Лучше не скажешь. Еще и предлагали вступить в НАТО, говорит. Тогда в чем смысл НАТО? Западу всегда нужен враг, Запад поддерживает все террористические организации, Запад всегда хочет эксплуатировать, даже ценой уничтожения других.

Гость

Путин правильно сказал.

Ходжа Насреддин

Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго.

Сивасспор

Если Россия падет, настанет очередь Турции.

Гость

Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом.

директор

Дай бог, Путин победит.

Посетитель

Путин дал империалистическому Западу хорошую оплеуху, напомнив его темное прошлое...

АЛИ челик

Путин прав, каждое его слово основано на правде, справедливости и честности. Это не устраивает колониалистическую Европу.

Гость

Путин – настолько умный человек, что он не стал делать своим врагом такого сильного лидера, как Эрдоган, и поэтому выжил и выстоял. Запад проиграет, но Восток словно ярко сияющее солнце. Путин, ты очень умен.

Мой Мехмет

Америка – главный нарушитель спокойствия в мире во всех отношениях (экономическом, политическом, военном). Враг Турции (номер один) – опять же США. Разговоры о партнерах – союзниках – партнерстве по НАТО полны лжи...

Мурат бесстрашный

Да здравствует Путин... Долой Европу...

Мурат

Путин, согласен с тобой.

Рысь

Россия честнее Америки, Великобритании, Франции и многих других европейских стран.

гражданин

Россия права во всех отношениях... Мы с тобой, Путин.

Родитель

Этот человек часом не мусульманин? Как красиво сказал.