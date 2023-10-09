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РИА Новости

"Дальность полета не ограничена". Военный эксперт о ракете "Буревестник"

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Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военный эксперт Сивков: ракета "Буревестник" может кружить вокруг Земли

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik предположил, что из себя представляет технический облик межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой.

Российская ракета "Буревестник" – это крылатая ракета с практически неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

О том, что Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, накануне в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" сообщил президент Владимир Путин.

"Это крылатая ракета, у которой в качестве двигателя использована ядерная энергетическая установка. Скорее всего, она все-таки с турбиной. Это чрезвычайно закрытая программа, я могу только предполагать. Надо понимать, что в любом турбореактивном двигателе есть камера, где происходит сгорание топлива, температура там достигает двух-трех тысяч градусов, раскаленные газы вылетают через компрессор и турбину, вращают эту турбину, реактивная тяга двигает ракету или что угодно. <…> Дальность полета такой ракеты может быть практически неограниченной. То есть время работы реактора может быть очень длительным, поэтому она может летать очень долго. Она может кружить в воздухе, обходить зоны ПВО и что угодно, кружить вокруг планеты Земля. Исходя из этого принципа работы, понятно, что в условиях ведения войны неядерным оружием, то есть обычным вооружением, такая ракета применена быть не может. Это оружие исключительно ядерной войны", – считает Константин Сивков.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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