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ИноСМИ

"Разнес США". Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на "Валдае"

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Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Выступление Путина на "Валдае" привлекло пристальное внимание мировых СМИ. Хотя журналистов интересовали разные темы – от конфликта на Украине до судьбы экс-канцлера Германии Шредера, – особое место в их статьях занял вопрос ядерного оружия и успешные испытания ракеты "Буревестник".

Важность Валдайского форума в целом и его огромные перспективы подчеркнули авторы немецкой Junge Welt. Они считают, что в то время, пока Запад при всех протекающих в мире конфликтах озабочен только ходом специальной военной операции, именно на "Валдае" куётся настоящий "новый мир", творцы которого совершенно не поддерживают антироссийскую мейнстримовую пропаганду:

"… папа римский, члены БРИКС и большинство африканских государств занимают иную позицию в отношении этого конфликта и в основном виновным в нём считают альянс НАТО. <…> Насколько изолированы и оторваны от мировой реальности эта [западная] политика и идеология, можно было наблюдать в последние дни в ходе дискуссий на 20-м заседании Валдайского форума в Сочи. 140 ученых и экспертов по вопросам безопасности со всего мира обсуждали глобальные проблемы и сошлись во мнении: самая острая из них – гибель людей в войнах и опасность ядерной войны. Климат, вода, продовольствие, экономическое и социальное развитие во многих странах Глобального Юга находятся под угрозой, но ежедневная гибель людей недопустима".

Tagesspiegel обратила внимание на похвалу Владимира Путина в адрес бывшего канцлера Германии Шредера.

"„Германия должна гордиться такими людьми, как он. Шредер всегда ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства”, – сказал Владимир Путин. Его слова связаны с сообщениями о том, что в Германии обсуждают, как поступить с 79-летним политиком от партии социал-демократов. Шредера критикуют за заявление о том, что, несмотря на конфликт на Украине, он по-прежнему поддерживает дружеские отношения с президентом России".

Exxpress написал о том, как премьер-министру Канады Джастину Трюдо, угодившему в нацистский скандал вместе с Зеленским, досталось от Путина:

"„Либо он идиот, либо негодяй. Или так, или так”. Вот как Владимир Путин прокомментировал инцидент в парламенте Канады, когда все депутаты, премьер-министр Джастин Трюдо, а также его гости Елена и Владимир Зеленские в течение нескольких минут аплодировали украинскому ветерану 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС".

Многие западные издания сосредоточили внимание на теме ядерного оружия. Вопрос Сергея Караганова дал Путину возможность, как пишет французская Le Figaro, "выступить в его любимом стиле, который сочетает готовность не опуская взора смотреть в лицо противнику с выдержанными в вежливо размытом тоне, но все же грозными предупреждениями в адрес Запада":

"Перед тем, как ответить „А зачем?”, Путин пояснил свою позицию.

„Нужно ли нам менять [ядерную доктрину]? Все можно поменять, но я не вижу в этом необходимости”, – ответил Владимир Путин на вопрос Сергея Караганова. „Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придёт в голову применить ядерное оружие в отношении России”, – сказал Путин собравшимся в Сочи ста сорока гостям, многие из которых были известными деятелями стран БРИКС. В ответ на ядерное нападение „в воздухе появится такое количество, столько сотен – сотен – наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется”, – подчеркнул президент.

Этот ответ стал как бы поддержкой заявления, сделанного Путиным чуть ранее, о том, что Россия недавно испытала гиперзвуковую ядерную крылатую ракету „Буревестник”, которую русские называют „не имеющей аналогов” и обладающей „неограниченной” сферой охвата".

Британская The Guardian тоже не прошла мимо слов Путина об успешном испытании стратегической крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой:

"Российский президент также рассказал о том, что Россия фактически закончила работу над ракетным комплексом „Сармат”, межконтинентальная баллистическая ракета которого может нести до десяти ядерных боеголовок. „В случае старта ракет шансов на выживание ни у одного противника не останется”, – заявил Путин. „Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания”, – добавил он".

Испанская El País отметила, что Россия не собирается сейчас использовать ядерное оружие на Украине:

"Президент России Владимир Путин пока отмел использование на Украине ядерного оружия. „Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию Российского государства”, – сказал он. Путин имел в виду ядерную доктрину Кремля, которая предусматривает использование ядерного оружия в такой ситуации".

Аргентинская La Nación назвала заявления Путина "противоречивыми" и "откровенными". В издании обратили внимание на "возможность того, что Россия впервые за три десятилетия возобновит ядерные испытания и отзовет ратификацию исторического договора об их запрещении".

"Однако глава Кремля заявил, что менять российскую ядерную доктрину нет необходимости, поскольку любая атака на Россию спровоцирует мгновенный ответ в виде сотен ядерных ракет, удар которых противник не переживет", – отмечается в аргентинской статье.

В Турции также прокомментировали выступление Путина. Турецкий Haber7 назвал заявления Путина сенсационными и расценил слова российского лидера "Вы кто такие?" как предупреждение Западу.

Турецкая Hürriyet опубликовала статью под названием: "Путин нарушил молчание. Поразительное заявление российского лидера о Пригожине". Издание пишет, что это первый комментарий президента России о гибели главы ЧВК "Вагнер".

Также Hürriyet с пометкой "Срочно" сообщает: "Путин угрожает США и ЕС. „Кто вы такие?”". Российский лидер осудил высокомерие Запада и напомнил, что его страна открыта к сотрудничеству с США и ЕС. Путин припомнил НАТО, что Россия даже намеревалась вступить в этот альянс, однако ее просьба была отклонена. "Нет, НАТО не нужна такая страна", – добавил президент России.

"Россия применит ядерное оружие, если возникнет угроза ее существованию" – с таким заголовком вышла статья на сайте информационного агентства Anadolu.

Сайт арабского телеканала Al Jazeera сообщает, что президент России жестко раскритиковал политику Соединенных Штатов, в частности их способность к ведению дипломатии. Al Jazeera подчеркивает, что на "Валдае" Путин намекнул на возможность проведения ядерных испытаний – из-за эскалации отношений России с западными странами по вопросу Украины. В статье также упоминаются слова Путина об успешных испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Al Jazeera пишет, что о характеристиках ракеты, которая в НАТО получила кодовое название Skyfall, мало что известно. Однако считается, что она способна нести ядерную боеголовку и может оставаться в воздухе дольше, чем другие ракеты, и преодолевать гораздо большие расстояния.

Ливанская Al Binaa пишет о двух случаях применения ядерного оружия Россией и акцентирует особое внимание на обвинении Путина в адрес США и ЕС, что они "навязывают миру искусственную геополитическую структуру".

Al Khaleej (ОАЭ) сконцентрировала внимание на потерях Украины в ее конфликте с Россией и на предупреждениях Москвы Западу. Газета пишет: "Путин разнес США, заявив, что они выбрали подход военного, политического, экономического, гуманитарного и даже морального доминирования".

Французская газета Ouest-France обратила внимание на тему нового "железного занавеса":

"Путин обвинил страны Запада в том, что они стремятся создать „новый железный занавес” в отношении России. И здесь Путину сложно возразить, проблема есть, потому что его страна действительно подверглась множеству санкций – от запрета на прямые полеты в страны Евросоюза и жесткой проверки россиян на въезде в ЕС до отключения страны от системы банковских переводов SWIFT. В качестве решения этой проблемы Путин предлагает несколько более спорную концепцию „создания нового мира”".

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