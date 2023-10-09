ВМС Брунея получили второй патрульный корабль класса "Фирлесс"

ЦАМТО, 6 октября. Командование ВМС Брунея приняло второй патрульный корабль класса "Фирлесс", переданный из состава ВМС Сингапура.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, церемония приемки корабля, который получил новое наименование (99) "Аль-Фарук", состоялась на военно-морской базе "Чанги" в Сингапуре 2 октября.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Сингапура эксплуатировало корабли класса "Фирлесс" с 1996 года. Они являются первыми военными кораблями, которые были полностью спроектированы и построены сингапурской компанией Singapore Shipbuilding and Engineering Limited (в настоящее время ST Engineering Marine). Всего 12 кораблей серии были приняты на вооружение в период с 1996 по 1998 гг.

Помимо снятого с вооружения досрочно в 2003 году корабля "Керейджес", 11 кораблей серии были списаны в течение 2017-2020 гг. в связи с поставками заказанных для их замены 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel).

Предложение о передаче ВМС Брунея кораблей "Галлант" и "Брэйв", снятых с вооружения в декабре 2020 года и августе 2019 года, было передано в декабре 2019 года. В октябре 2021 года состоялся визит в Сингапур брунейской делегации для оценки состояния кораблей и условий передачи. Подготовка первого экипажа началась в Сингапуре 22 декабря 2022 года.

Ввиду тесных отношений в сфере обороны между этими двумя странами Юго-Восточной Азии оба корабля передаются брунейскому флоту безвозмездно.

Ввод в боевой состав ВМС Брунея первого корабля, получившего наименование (95) "Ас-Сиддик", состоялся 21 марта 2023 года на военно-морской базе в Муаре (Бруней).

Длина корабля класса "Фирлесс" составляет 55 м, водоизмещение – около 508 т. Корабли оснащены двумя дизельными двигателями MTU 12V 595 TE90. Максимальная скорость – 20 узлов, дальность хода – 1800 морских миль на скорости 15 узлов. Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой Oto Melara, спаренной ПУ ЗРК "Мистраль", 12,7-мм пулеметами, одной 25-мм АУ.