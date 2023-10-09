Войти
ЦАМТО

ВМС Брунея получили второй патрульный корабль класса "Фирлесс"

328
0
0
Корабль проекта «Фирлесс»
Корабль проекта «Fearless» (Бесстрашный).
Источник изображения: militaryedge.org

ЦАМТО, 6 октября. Командование ВМС Брунея приняло второй патрульный корабль класса "Фирлесс", переданный из состава ВМС Сингапура.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, церемония приемки корабля, который получил новое наименование (99) "Аль-Фарук", состоялась на военно-морской базе "Чанги" в Сингапуре 2 октября.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Сингапура эксплуатировало корабли класса "Фирлесс" с 1996 года. Они являются первыми военными кораблями, которые были полностью спроектированы и построены сингапурской компанией Singapore Shipbuilding and Engineering Limited (в настоящее время ST Engineering Marine). Всего 12 кораблей серии были приняты на вооружение в период с 1996 по 1998 гг.

Помимо снятого с вооружения досрочно в 2003 году корабля "Керейджес", 11 кораблей серии были списаны в течение 2017-2020 гг. в связи с поставками заказанных для их замены 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel).

Предложение о передаче ВМС Брунея кораблей "Галлант" и "Брэйв", снятых с вооружения в декабре 2020 года и августе 2019 года, было передано в декабре 2019 года. В октябре 2021 года состоялся визит в Сингапур брунейской делегации для оценки состояния кораблей и условий передачи. Подготовка первого экипажа началась в Сингапуре 22 декабря 2022 года.

Ввиду тесных отношений в сфере обороны между этими двумя странами Юго-Восточной Азии оба корабля передаются брунейскому флоту безвозмездно.

Ввод в боевой состав ВМС Брунея первого корабля, получившего наименование (95) "Ас-Сиддик", состоялся 21 марта 2023 года на военно-морской базе в Муаре (Бруней).

Длина корабля класса "Фирлесс" составляет 55 м, водоизмещение – около 508 т. Корабли оснащены двумя дизельными двигателями MTU 12V 595 TE90. Максимальная скорость – 20 узлов, дальность хода – 1800 морских миль на скорости 15 узлов. Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой Oto Melara, спаренной ПУ ЗРК "Мистраль", 12,7-мм пулеметами, одной 25-мм АУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Сингапуp
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ST Engineering
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.08.2023
Штурмующие берег
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
31.03.2021
Второй флот НАТО
28.09.2020
Семибалльный шторм и карантинные запреты не помешали юнгам успешно завершить кругосветное путешествие
20.11.2013
Город-государство как морская держава
20.10.2010
География китайской мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:29
  • 55879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов