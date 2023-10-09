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Запад удивила скорость производства российских С-400

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Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Мальгавко

MWM: Россия вооружила Индию современными системами ПВО С-400

Москва поставила Дели системы ПВО большой дальности С-400, сообщает Military Watch Magazine. Это оружие не имеет аналогов в мире, а Россия производит его в таких количествах, на которые неспособны все страны НАТО, вместе взятые.

Согласно заявлению главнокомандующего ВВС Индии маршала Вивека Рама Чаудхари, вооруженные силы страны получат последние два из пяти заказанных полковых комплектов ПВО большой дальности С-400 в 2024 году. О заказе маршал сообщил 5 октября следующее: "Контракт заключался на пять систем, поставлены три. Есть задержка в поставках из-за российско-украинского конфликта, но мы уверены, что в ближайший год получим оставшиеся системы".

Он добавил, что Индия разрабатывает собственную систему ПВО большой дальности в рамках проекта "Куша", который продолжает стратегию вооруженных сил по "изживанию зависимости" от иностранных поставщиков.

В октябре 2018 года в ответ на запросы Дели Россия ускорила поставки комплексов в рамках контракта на сумму 5,43 миллиарда долларов. При этом российский военно-промышленный комплекс смог произвести достаточное количество систем С-400 для стремительного расширения внутреннего арсенала, параллельно наладив экспорт в Белоруссию и Индию.

Это произошло главным образом за счет значительных капиталовложений в 2010-х годах, которые позволили развернуть гораздо более обширное производство средств ПВО уже к концу десятилетия.

США неоднократно угрожали Индии санкциями и другими мерами экономической войны, если та не прекратит приобретать высококлассные российские системы вооружения, но Дели резко осудил такие угрозы как незаконные и противоправные.

Многие аналитики даже считают, что, приступив к закупкам российских систем ПВО, Дели раскусил блеф Вашингтона, показав, что его угрозы ничего не стоят.

Масштабному производству способствовало строительство новых российских заводов и модернизация старых, что позволило ежегодно производить по несколько полковых комплексов С-400. При этом параллельно продолжается выпуск других новейших систем дальнего действия, таких как С-300В4 и С-500.

В числе предприятий по производству перспективных средств ПВО следует упомянуть новый филиал Обуховского завода в Санкт-Петербурге, полностью модернизированный завод "Авитек" в Кирове и завод НМП в Нижнем Новгороде.

В ходе январского визита на Обуховский завод президент Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля-воздух" Россия опережает весь остальной мир. Хотя это утверждение спорно, поскольку объемы производства в Китае и Северной Корее значительны, но их точное число неизвестно. Считается, что по объемам производства Россия все же значительно опережает всех членов НАТО вместе взятых.

Первый поставленный Индии комплекс С-400 был развернут недалеко от западной границы с Пакистаном в декабре 2021 года, а второй размещен недалеко от северной границы с Китаем. Поставки третьего полкового комплекса начались в январе 2023 года. С-400 произвели революцию в вооруженных силах Индии, прежде имевших крайне ограниченные возможности ПВО.

С-400 особо ценятся за передовые возможности против самолетов-невидимок, количество которых в Китае стремительно растет, а также за способность одновременно противодействовать баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения в 600 километров.

Среди других особенностей следует упомянуть высокую живучесть комплексов благодаря отличной мобильности и передовым средствам радиоэлектронной борьбы, возможностей перехвата гиперзвукового оружия на скорости 8 Маха и применения нескольких взаимодополняющих типов ракет, оптимизированных для поражения различных целей. Таким образом, этот комплекс обеспечивает многоуровневую противовоздушную оборону.

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Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
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