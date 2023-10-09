Концерн Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч 155-мм боеприпасов

ЦАМТО, 6 октября. Немецкий концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведет и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, сообщается на сайте компании.

"Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", – говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год.

Контракт и расширение действующего соглашения включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов, передает "РИА Новости".