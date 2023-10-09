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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall по заказу бундесвера поставит Украине десятки тысяч 155-мм боеприпасов

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Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

ЦАМТО, 6 октября. Немецкий концерн Rheinmetall по заказу бундесвера произведет и поставит на Украину десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, сообщается на сайте компании.

"Rheinmetall объявляет о заказе на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках рамочного контракта с бундесвером, который поручил Rheinmetall поставить в общей сложности несколько десятков тысяч снарядов L15 вооруженным силам Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для вооруженных сил Германии", – говорится в сообщении. Стоимость заказа составляет "небольшую трехзначную сумму в миллионах евро", первые поставки запланированы на следующий год.

Контракт и расширение действующего соглашения включают поставку немецкой армии нескольких сотен тысяч боеприпасов, передает "РИА Новости".

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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