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ЦАМТО

СВ Индии намерены закупить новые гаубицы национального производства

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155-мм гаубица ATAGS
155-мм гаубица ATAGS индийского производства имеет значительно более высокую дальность, чем самоходка MArG 155.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 6 октября. По информации индийских СМИ, командование Сухопутных войск Индии представило Министерству обороны страны предложение о приобретении 400 гаубиц у индийских производителей.

Как сообщает ANI со ссылкой на высокопоставленные источники в Вооруженных силах, в настоящее время Минобороны рассматривает предложение о покупке у индийских компаний в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) 400 ед. 155-мм/52 буксируемых артиллерийских систем вместе с машинами для буксировки. Ожидается, что правительство примет решение о покупке в ближайшее время.

Ранее СВ Индии объявили тендер на закупку 307 усовершенствованных буксируемых артиллерийских систем ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun Systems), а также самоходных артиллерийских систем с открытой артиллерийской частью (mounted gun system) для применения вдоль границ с Китаем и Пакистаном. Приобретение современной буксируемой артиллерийской системы ATAGS Совет по оборонным закупкам Индии (DAC), возглавляемый министром обороны Раджнатхом Сингхом, одобрил в марте 2023 года.

Гаубица должна быть спроектирована, разработана и изготовлена в Индии. СВ Индии стремятся, чтобы орудия отличались меньшим весом и их было легче использовать в высокогорных районах. Процесс закупки является частью планов СВ по применению вооружений национального производства, который, вероятно, будет реализован к 2042 году.

За последнее десятилетие было заключено четыре контракта на закупку 155-мм гаубиц для ВС Индии. Эти артиллерийские системы уже приняты на вооружение и поставляются артиллерийским полкам. В их число входят гаубицы "Дхануш", "Шаранг", сверхлегкая гаубица (ULH) и самоходные гаубицы К-9 "Вайра". "Дхануш" представляют собой модернизированную версию орудий компании Bofors, а калибр "Шаранг" был увеличен со 130 до 155 мм при модернизации. Гаубицами ULH уже оснащены семь полков, а пять – самоходными установками.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
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