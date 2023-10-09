В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

Песков: Россия продолжит разработку систем, подобных ракетам "Буревестник"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" означали, что РФ продолжает разработку этих систем вооружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой месседж вкладывал президент России в слова об испытаниях "Буревестника".