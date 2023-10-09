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РИА Новости

В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Песков: Россия продолжит разработку систем, подобных ракетам "Буревестник"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об испытаниях ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай" означали, что РФ продолжает разработку этих систем вооружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой месседж вкладывал президент России в слова об испытаниях "Буревестника".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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