Индонезия продолжает задерживать платежи за разработку истребителя KF-21

ЦАМТО, 6 октября. Руководитель Агентства программы оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Кореи Ум Дон Хван (Eom Dong-hwan) 4 октября отправился с визитов в Индонезию, чтобы попытаться урегулировать вопрос задолженности по финансированию проекта совместной разработки истребителя KF-21.

Как сообщает Yonhap, ожидается, что до выходных глава DAPA будет встречаться и вести переговоры с высокопоставленными представителями Министерства обороны и оборонного сектора Индонезии.

Приверженность Джакарты инициированному в 2015 году проекту KF-21 вновь оказалась под вопросом из-за задержки страной платежей. Как сообщил военный источник агентства, встречи были запланированы "с трудом", поскольку ответственные за проект индонезийские чиновники постоянно менялись.

В прошлом месяце президент Юн Сок Ель обсуждал вопрос задолженности со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо во время саммита в Джакарте. В итоге главы государств подтвердили свою приверженность успешному завершению проекта KF-21.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые составляют около 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а компания KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна получить один прототип, доступ к технологиям и "ноу-хау", разработанным в рамках программы, а также право на приобретение до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон. Тем не менее, с января 2019 года по ноябрь прошлого года платежи были приостановлены. В ноябре 2022 года Индонезия выплатила Республике Корея 9,4 млрд. вон в рамках проекта. В феврале 2023 года были выплачены еще около 41,7 млрд. вон. По оценкам, всего на данный момент Индонезия выплатила за проект 278,3 млрд. вон, однако текущая задолженность уже превышает 1 трлн. вон.

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета KF-X в декабре 2015 года. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года. В настоящее время в испытаниях участвуют шесть опытных образцов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года. Серийное производство самолета планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг.