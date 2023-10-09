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ТАСС

ВСУ признали стопроцентную зависимость от США

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Источник изображения: Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency via Getty Images

По словам полковника Генштаба ВСУ Геннадия Коваленко, украинской армии необходимы продолжение и, возможно, расширение поставок оружия от США

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% зависимы от помощи США, дальнейшие поставки оружия крайне необходимы. Об этом заявил полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с "политическим штормом" в США и призвал страны Евросоюза действовать самостоятельно в таких условиях. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Европейский союз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

"Мы на 100% зависим от Соединенных Штатов", - сказал Коваленко внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу.

По словам полковника, украинской армии необходимы продолжение и, возможно, расширение поставок оружия от США. Коваленко считает, что боевые действия закончатся не скоро.

При этом бывший глава МИД Украины (2014-2019) Павел Климкин рассказал обозревателю об усталости населения страны от конфликта. По его словам, в 2022 году в украинском обществе присутствовала излишняя самоуверенность, однако теперь все понимают, что боевые действия ведутся на истощение.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Как отмечала 4 октября Le Monde, "магия Зеленского" начинает ослабевать, его слова имеют все меньший вес и даже раздражают партнеров, уставших от его критики за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. А решение США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине, по мнению некоторых аналитиков, приведет Киев к невозможности продолжать боевые действия и "краху режима". 

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