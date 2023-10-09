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РИА Новости

МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Грушко: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

"И сама попытка военного давления на Россию, в том числе уже используя территории новых членов, речь идет о Финляндии , с которой у нас граница 1200 км, мы видим, что сегодня Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления, там будут размещать, вероятно, иностранные силы, по крайней мере, принимать на своих складах американскую технику, - все это создает новую военную реальность, на которую мы будем реагировать...", - сказал он.

Грушко отметил, что "…как уже было объявлено, часть этих планов уже реализуется, мы будем укреплять свое северно-западное направление". "У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", - добавил Грушко.

Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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