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ТАСС

Новый пакет военной помощи Швеции Украине составит $200 млн

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Правительство страны предлагает передать бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки, приборы ночного видения и бинокли, а также зимнее снаряжение, оборудование для спутниковой связи

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. 155-мм артиллерийские боеприпасы, а также запасные части и боеприпасы для БМП Strf 90 входят в новый, четырнадцатый шведский пакет помощи Украине. Его общая стоимость оценивается примерно в 2,2 млрд крон (почти $200 млн), сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных поправках к бюджету, которые включают в себя предложение о новом пакете поддержки Украины. Этот пакет поддержки, который является четырнадцатым, включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 млрд крон ($170 млн). Основная часть пакета поддержки - боеприпасы и запчасти. Кроме того, правительство планирует принять решения о мерах, дополняющих прямую материальную поддержку, а это означает, что общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 2,2 млрд крон ($200 млн)", - говорится в сообщении.

Правительство предлагает передать бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки, приборы ночного видения и бинокли, а также зимнее снаряжение, оборудование для спутниковой связи. Будет также принято решение о расширении участия Швеции в возглавляемой Великобританией операции "Интерфлекс" и в обучении скандинавских стран по разминированию в Литве.

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь. 

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Страны
Великобритания
Литва
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
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