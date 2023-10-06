Новая система контроля иностранцев на Бали

Миграционная служба Бали находится в процессе разработки новой системы контроля иностранных граждан. Встреча группы по мониторингу иностранцев, которая недавно прошла в Куте, стала первым шагом к внедрению этой инновационной стратегии. Хотя подробности пока не разглашаются, ожидается, что эта новая система принесет значительные изменения в процессе наблюдения за приезжими.
Новая система направлена на оптимизацию процесса наблюдения и обеспечения безопасности на острове. Она предполагает использование передовых технологий и аналитических инструментов для эффективного выявления потенциальных рисков иностранных граждан, нарушающих законодательство или представляющих угрозу общественной безопасности.
Возможно, в будущем иностранцы смогут проходить онлайн-регистрацию перед приездом на остров, что сократит время, затрачиваемое на оформление документов по прибытии.
С помощью новой системы контроля, Миграционная служба сможет более точно отслеживать перемещения иностранцев, выявлять незаконные действия или нарушения визового режима.
Другим важным аспектом новой системы контроля будет усиление сотрудничества Миграционной службы с другими правоохранительными органами и службами безопасности. Обмен информацией и координация действий позволят эффективнее реагировать на потенциальные угрозы и проводить оперативные мероприятия по предотвращению преступности или террористических актов.
Сбор со всех иностранных туристов
С 14 февраля 2024 года каждому иностранцу, посетившему Бали, будет необходимо оплатить туристический сбор в 150 000 рупий, чуть меньше 10 долларов.
Собранные финансы направятся в бюджет Бали, они пойдут на финансирование развития инфраструктуры, экологические проекты и различные направления, связанные с улучшением туристической отрасли.
Власти обещают исключительную прозрачность в распределении и трате этих средств.
Сбор доступен практически для всех, главное не забыть оплатить его до прибытия, чтобы не суетиться по прибытию в аэропорт в поисках возможности его оплатить.
Запрет посещения балийских гор
Продолжается постепенное внедрение запрета восхождения на горы острова, и скоро оно каснётся не только иностранных туристов, но и самих жителей Бали. Введение ограничений не остановили даже протесты гидов и других людей, жизнь и работа которых была связана с этими вершинами. На данный момент пока запрет не полный, подняться на вершины можно с помощью местных гидов. Но эта возможность скоро исчезнет.
Запрет поднятия на горы Бали - это часть вводимых правил, сборник которых власти подготовили в виде циркуляра.