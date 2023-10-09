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ЦАМТО

СВ Таиланда получили очередную партию танков VT4 китайского производства

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Танк VT4 на военном параде в Пакистане
Танк VT4 на военном параде в Пакистане.
Источник изображения: chinamil.com.cn

ЦАМТО, 6 октября. 21-й кавалерийский батальон 3-й пехотной дивизии 2-го армейского округа Сухопутных войск Таиланда получил на вооружение очередную партию из пяти ОБТ VT4 (MBT-3000) китайского производства.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, церемония приемки ОБТ состоялась 28 сентября. Таким образом, в рамках реализации трех этапов закупки в составе 21-го батальона на текущий момент находится 30 ОБТ VT4. После завершения четвертого этапа в составе 21-го и 6-го кавалерийских батальонов будет эксплуатироваться по 35 танков (прим.ЦАМТО: согласно базе данных ЦАМТО, имеющийся пакет заказов Таиланда на ОБТ VT4 составляет 62 ед., что соответствует стандартной комплектации двух батальонов по 31 ед. в советской и постсоветской системе).

Как ранее сообщал ЦАМТО, командование ВС Таиланда подписало с корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) первый контракт на закупку 28 танков VT4 в апреле 2016 года. Стоимость заказа составила около 4,9 млрд. батов (147 млн. долл.). Танки были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года – на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Сообщалось, что танки поступят на вооружение 3-ей кавалерийской дивизии, недавно сформированной в провинции Кхонкэн (на северо-востоке Таиланда вблизи границы с Лаосом и Камбоджей). Новые ОБТ заменят 53 устаревших M41A3 времен Второй мировой войны в составе двух батальонов.

В апреле 2017 года Кабинет министров Таиланда одобрил закупку второй партии из 10 танков VT4 и одной бронированной эвакуационной машины VS43 на сумму 2 млрд. батов (58 млн. долл.). Техника была получена СВ Таиланда 26 декабря 2018 года.

Из документов Управления вооружений СВ Таиланда от 15 ноября 2018 года следовало, что ожидается выделение бюджета на закупку третьей партии ОБТ VT4 в количестве 14 ед. на сумму 2,36 млрд. батов (74,05 млн. долл.). Согласно регистру ООН, танки были получены в 2020 году.

Согласно документу Управления вооружений СВ Таиланда от 20 декабря 2019 года, планировалась закупка четвертой партии танков из 10 VT4 на сумму 1,66 млрд. батов (53,63 млн. долл.), а также комплексного тренажера. Очевидно, что полученные 28 сентября 2023 года пять танков являются частью контракта по четвертому этапу.

Таким образом, всего СВ Таиланда заказали 62 ОБТ VT4, а также БРЭМ VS43.

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