Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии ОПК в Новосибирской области

ЦАМТО, 6 октября. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии "Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова".

Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Директор "Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова" Александр Панасенко доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.

В настоящее время в соответствии с ранее отданными указаниями министра обороны РФ в целях экономии средств на производство, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно.

Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции: "Эта машина – основная рабочая лошадка, у них по четыре-пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года идут с опережением. Так и здесь надо организовать работу", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Директор завода доложил министру обороны РФ, что предприятие способно производить ремонтные работы любой сложности: "Научились делать все. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас", – сказал Александр Панасенко.

По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

"Вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.

Глава российского военного ведомства отметил, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Министерства обороны поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.

"Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году – нет", – сказал Сергей Шойгу.

Также на совещании обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации.

Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.