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ТАСС

Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля

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Большой десантный корабль военно-морских сил (ВМС) Украины "Константин Ольшанский". Источник: portnews.ru. .

По словам собеседника агентства, речь идет о большом десантном корабле "Константин Ольшанский", который ВМС ВСУ бросили в Крыму после его воссоединения с Россией

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Восстановление технической готовности большого десантного корабля (БДК) "Минск" Балтийского флота проекта 775, получившего повреждения при украинском ракетном ударе по севастопольскому Севморзаводу, предполагается провести с использованием надпалубных сооружений от БДК "Константин Ольшанский" - бывшего корабля Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМС ВСУ бросили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский".

"Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования надстройки (надпалубных сооружений - прим. ТАСС) аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, 13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по севастопольскому морскому заводу, где находились в ремонте два корабля. В тот же день Минобороны РФ проинформировало, что "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Как уточнил источник агентства, плановый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" на Севморзаводе должен продлиться несколько месяцев, его сроки практически не сдвинутся, на БДК "Минск" ведется расчистка поврежденных отсеков, проводится оценка объема предстоящих восстановительных работ. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Севморзавод
Проекты
БДК 775
БФ
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