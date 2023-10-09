КТРВ демонстрирует впечатляющие успехи в выполнении ГОЗ

ЦАМТО, 6 октября. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член "СоюзМаш России"), выполняя поручения Президента РФ Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу, значительно увеличила выпуск высокоточного авиационного оружия в рамках ГОЗ.

Визит руководителя военного ведомства России Сергея Шойгу на головную площадку КТРВ в подмосковном Королеве в конце сентября пришелся на переломный момент в ходе специальной военной операции. Сегодня значительно возросла роль "длинной руки", авиации ВКС, использующей все большее количество высокоточных авиационных ракет различного назначения, а также корректируемых авиабомб. И ракеты, и бомбы поставляются Российской армии предприятиями Корпорации, которые наращивают выпуск этих боеприпасов еженедельно.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов доложил главе Минобороны России о выполнении его мартовского поручения об увеличении производства авиационных средств поражения в два раза. При этом, отметил Борис Обносов, по некоторым позициям за последние полгода объемы выпуска увеличены в 3,5, а то и в 5 раз. Самые передовые образцы ракет класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", "воздух-РЛС" запущены в серийное производство. Ракеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" усовершенствованы и могут теперь поражать цели на суше. С учетом опыта СВО вносятся необходимые изменения и дополнения в конструкцию корректируемых авиабомб, модернизируется ракетное вооружение. Поэтому ракетный голод российским Вооруженным силам не грозит, подчеркнул в одном из интервью на полях форума "Армия-2023" руководитель Корпорации.

Достижения всех коллективов предприятий Корпорации высоко оценены военным ведомством России. Министр обороны особо выделил передовые позиции объединения.

"Первые и передовые позиции занимает Корпорация "ТРВ". На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты – есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах. И все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Борис Обносов отметил в своем докладе, что столь впечатляющих успехов удалось добиться за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7. Глава Корпорации сообщил, что дополнительно были привлечены специалисты с других предприятий кооперации с соответствующим профильным образованием, работа конструкторских коллективов сконцентрирована на оперативной разработке и модернизации высокоточного оружия, кадровые службы активизировали работу с местными учебными заведениями, с центром обучения Корпорации.

Стоит отметить, что передовые позиции Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в мире высокоточного оружия, мощная научно-конструкторская школа, современное высокотехнологичное производство, уникальная лабораторно-стендовая база – все это не появилось "из ниоткуда". Все это – результат постоянной, кропотливой работы по восстановлению почти уничтоженного в последнее десятилетие прошлого века оборонно-промышленного комплекса страны. Корпорация стала "первым выстрелом" в обойме мощных российских объединений ОПК. Выстрел оказался удачным благодаря той политике государства, которую начал выстраивать Владимир Путин, который уже в начале 2000-х говорил о возвращении России статуса великой державы, для чего необходимы мощные армия и флот. А это требует развития, модернизации, а где-то и полной перестройки оборонных предприятий. При этом руководитель государства всегда подчеркивал важность работы с людьми, создания для них комфортных и надежных условий работы, предоставления им всех необходимых социальных гарантий.

Указом Президента Российской Федерации в 2002 году и была создана Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в составе шести предприятий, включая головное предприятие в Королеве. Возглавил ее Борис Обносов.

В одной из статей того времени руководитель КТРВ писал: "…создание Корпорации отражает проводимую под руководством президента Российской Федерации линию на усиление государственного регулирования в важнейших сферах, обеспечивающих военную безопасность страны. Благодаря этому в отечественном оборонно-промышленном комплексе наметились положительные тенденции, характеризующие начало выхода из тяжелого кризиса 90-х годов…".

Дальнейшее развитие Корпорации показало правильность стратегической линии Президента России по возрождению страны в целом и "оборонки" в частности, а также реалистичность амбициозных планов руководства КТРВ по оптимизации структуры, технологическому перевооружению и модернизации предприятий, по восстановлению и развитию отечественной конструкторской школы высокоточного оружия. Отдельным пунктом программы стало повышение привлекательности каждого из предприятий объединения на рынке труда.

Сегодня Корпорация – это четыре десятка ведущих предприятий по разработке и созданию высокоточного оружия для Российских Вооруженных сил. Корпорация – мировой лидер в создании авиационных тактических ракет, торпедного и минного вооружения, береговых ракетных комплексов, гиперзвуковых систем.

Объем реализации продукции за прошедшие 20 лет увеличился почти в 54 раза, чистая прибыль – почти в 70 раз, средняя зарплата – почти в 10 раз. Производительность труда приблизилась к 5,3 млн. руб./год на человека, что является очень хорошим показателем для промышленного сектора. Инвестиции в реконструкцию и модернизацию предприятий только за последние пять лет превысили 80 млрд. руб., из которых более 60 млрд. руб. – собственные средства Корпорации.

Своей программой социальной поддержки работников КТРВ может гордиться. Ежегодные инвестиции в эту сферу превышают 1,2 млрд. руб. Сюда входит медицинское обслуживание, включая санаторно-курортное лечение, поддержка ветеранов и пенсионеров, спортивные и культурные мероприятия, детские конкурсы, молодежная политика, жилищная программа. С 2008 года работники предприятий смогли приобрести почти три тысячи квартир по ценам значительно ниже рыночных.

КТРВ готовит своих специалистов уже со школьной скамьи. Кадровыми службами налажена профориентационная работа. Ведется активное сотрудничество с профессиональными училищами. Предприятия поддерживают профильные кафедры в университетах и институтах своих регионов, шефствуют над школами и гимназиями. У Корпорации есть "собственные" кафедры и в федеральных вузах – в МАИ, МГТУ им. Баумана.

Борис Обносов в своем интервью к юбилею Корпорации в 2022 году сказал о ее развитии следующее:

"...Подводя итог двух десятилетий нашей деятельности, хотелось бы отметить, что Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" стала заметным игроком на мировом рынке высокоточного оружия и основным разработчиком таких систем для Вооруженных сил Российской Федерации...Дальнейшее развитие Корпорации будет подчинено основной цели – оснащению российской армии передовым высокоточным оружием. В целом же очень приятно, что к юбилею коллектив Корпорации получил большое количество поздравлений – от руководителей федеральных органов власти, организаций, предприятий, участвующих в производственной кооперации. Наш коллектив поздравил Президент России Владимир Путин и наградил почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". Эта высокая оценка нашего вклада в создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны".