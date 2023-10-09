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РИА Новости

Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

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Шойгу: МО и Новосибирский авиазавод заключили все контракты на 2024 год

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода.

Также на Новосибирском авиазаводе обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год, в том числе в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации.

По словам Шойгу, "вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания".

Сейчас, по его словам, благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны России поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Персоны
Шойгу Сергей
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