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ТАСС

Шойгу на совещании рассмотрел вопрос ОКР по комплексу с БПЛА большой дальности

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Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат "Орион-Э".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вопрос выполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности был рассмотрен на совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), осуществляющем серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как уточнили в Минобороны России, по итогам работы генерал армии провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

"На совещании обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации. Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - отметили в ведомстве. 

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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