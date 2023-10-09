Названа самая перспективная в мире система ПВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 являются самыми перспективными в мире ввиду их большей маневренности и способности противостоять всем современным, высокотехнологичным вооружениям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Американцы строят свою противовоздушную оборону на системе Patriot. Она предназначена для контроля воздушного пространства и борьбы со всеми типами воздушных объектов, в том числе, космического базирования. Но последние события на Украине показали, что это очень громоздкая система, что там очень длительный процесс выполнения боевых задач. Patriot не успевает реагировать на наши "Авангарды" и "Кинжалы"», — сказал Матвийчук.

Крайне успешным, по его словам, оказался «железный купол» Израиля. Он эффективно выполняет все задачи по защите воздушного пространства, но в условиях применения против страны низкотехнологичных ракетных систем.

«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500. Их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные. Они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО», — заключил военный.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает производить совместно с США системы ПВО, работа в этом направлении уже начата. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.