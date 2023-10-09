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ТАСС

Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

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Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Министр обороны России отметил востребованность этих истребителей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу руководству Новосибирского авиазавода имени В. П. Чкалова нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34 с учетом востребованности.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - сказали в Минобороны России.

Как отметил министр, "эта машина - основная рабочая лошадь, у них по четыре - по пять вылетов каждый день". "Поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу", - подчеркнул Шойгу.

Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что предприятие способно производить ремонтные работы любой сложности. "Научились делать все. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей - это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас", - отметил он.

Министр уточнил, что поставка новых Су-34 и доработка эксплуатирующихся в войсках осуществляются по графику, завершена контрактация 2024 года.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе российскими Воздушно-космическими силами в зоне спецоперации. 

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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