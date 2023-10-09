Войти
ТАСС

WP: Украине в случае затяжного конфликта стоит искать способы его заморозки

378
0
0
СВО на Украине
СВО на Украине.
Источник изображения: РИА Новости/Виктор Антонюк

Как отметил внешнеполитический обозреватель газеты Дэвид Игнатиус по итогам бесед с украинскими чиновниками, "конфликт истощает страну"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Украине при наличии у киевского руководства сомнений в том, что она сможет пережить затяжной конфликт, следует искать возможности для его заморозки. Такую позицию изложил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Как пишет аналитик по итогам бесед с украинскими чиновниками, "конфликт истощает страну". "Украинцы, с которыми я беседовал во время четырехдневного визита, знают, что они не могут продолжать биться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу", - указал автор.

По словам автора, "надежды на то, что начавшееся летом контрнаступление обернется прорывом, не были реализованы". При этом "сейчас украинцы куда более склонны рассуждать о том, как прекратить войну, чем год назад", отмечает Игнатиус.

"Если Украина всерьез сомневается, что сумеет выжить в битве, которая может продлиться много лет, то ей следует задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США", - резюмирует автор.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Лавров заметил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой. До этого глава МИД России указывал, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
01.03.2023
Китай заговорил голосом глобальной державы - Мнения ТАСС
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
25.10.2022
Предупреждения Москвы, неверие Запада и просьбы Киева. Ситуация вокруг "грязной бомбы"
29.09.2022
Президент Турции предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
13.06.2022
Западу порекомендовали прекратить вмешиваться в конфликт на Украине
12.04.2021
Actualno (Болгария): Россия никому не верит!
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:13
  • 55878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов