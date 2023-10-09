Американский генерал назвал две ошибки Джо Байдена на Украине

Байден допустил несколько ошибок относительно Украины, заявил генерал Ходжес в RP. По мнению военачальника, главная из них состоит в том, что президент США до сих пор не озвучил, какова цель Америки в этом конфликте и зачем она передает Киеву десятки миллиардов долларов.

Беседовал Енджей Белецкий (Jędrzej Bielecki)

"Кто будет владеть Крымом, тот и победит в конфликте", – говорит бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Rzeczpospolita: Может ли Украина победить в этом конфликте?

Генерал Бен Ходжес: Конечно!

– Однако вот уже много месяцев линия фронта принципиально не меняется, долгожданного контрнаступления не видно.

– Это неправда. Продвижение есть, оно, возможно, не такое быстрое, не такое эффектное, как хотелось бы, но украинцы каждый день понемногу продвигаются вперед. Но, самое главное, что нужно иметь в виду, – это то, что контрнаступление не сводится к изменению линии фронта. Украина занимается тем, что в НАТО называют операцией во многих сферах: в воздухе, на суше, зонах действия спецназа, в киберпространстве. Украинцам удалось все это успешно интегрировать. Это оказывает огромное давление на российский Генштаб. Он чувствует себя совершенно загнанным в угол. Согласен: то, что фронт не продвигается на 20-30 километров в день, расстраивает. Но это лишь один из элементов того, что происходит.

CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Вашингтон в последние недели направил Киеву ряд предупреждений о том, что определенные виды финансовой поддержки будут зависеть от успехов Киева в деле борьбы с коррупцией во власти.

Этот конфликт выиграет тот, кто возьмет под свой контроль Крым. Украинцы знают – для того, чтобы занять полуостров, им нужно его сначала изолировать. Заблокировать доступ к нему для Черноморского флота, для российских ВВС. Именно для этого Киеву нужны ракеты большой дальности. Что касается наступления на суше, его цель – отрезать Крым от северных территорий, с которых происходит снабжение полуострова, разорвать сухопутный путь, соединяющий его с Россией.

– Когда этого можно ожидать?

– Все происходило бы намного быстрее, если бы США и Германия четко заявили, что их целью является победа Украины. Тогда было бы намного проще решить, что конкретно нужно передать украинцам, и понимать, когда они достигнут своей цели.

– Не допустил ли президент Джо Байден фундаментальной ошибки, откладывая передачу Украине оружия, что дало России время укрепиться на оккупированных территориях?

– Должен сказать, что мой президент в рамках этой кампании сделал много отличных вещей. Достаточно упомянуть сформированную благодаря ему коалицию из более чем 50 стран, которые поддерживают Киев. Русские такого не ожидали. Но Байден допустил две ошибки. Во-первых, он до сих пор не озвучил, какова наша цель в этом конфликте, зачем мы передаем Украине 50 с лишним миллиардов долларов. Думаю, если бы он сказал, что нашей целью является победа Украины, американцы с большей готовностью выступили бы за дальнейшую поддержку Киева.

С ослаблением американской поддержки украинская армия окажется в очень тяжелом положении.

– Коль скоро ключом к победе является Крым, цель Америки должна состоять в том, чтобы Украина заняла этот полуостров?

– Цель должна состоять в том, чтобы выгнать русских за границы 1991 года.

– А вторая ошибка Байдена?

Она является следствием первой. Поскольку конкретная цель не названа, государствам очень трудно проводить последовательную политику в отношении Украины. Поэтому мы передаем то джавелины, то стингеры, то ракеты ATACMS, то еще что-то. Не всегда в этих поставках можно проследить какую-то систему.

– А что президент – он не очень понимает, какова должна быть цель Америки, или, может быть, боится реакции Путина?

– Я не могу залезть ему в голову, но, наблюдая со стороны, вижу, что он, по-моему, слишком уж опасается того, что Россия поднимет градус этого конфликта. Что она применит ядерное оружие. Отчасти это связано с тем, что в администрации Байдена работают многие бывшие сотрудники администрации Барака Обамы. Это те самые люди, которые, например, сдали Москве Сирию. Они не понимают, что с Россией невозможно договориться. Путин уважает только силу. Наконец, в Белом доме не совсем знают, что им делать, если Украина победит и нынешний российский режим падет.

– И ядерный арсенал выйдет из-под контроля?

– Когда Советский Союз распался, с этим арсеналом ничего плохого не случилось. Он остался под контролем. То же самое произошло бы и при падении путинского режима.

– Вы исключаете возможность применения Путиным ядерного оружия?

– У России тысячи ядерных боеголовок. Понятно, что ее не волнует, сколько тысяч невинных людей, в том числе русских, могут погибнуть в результате их использования. Так что относительно применения ядерного оружие роль играют не моральные соображения. Скорее, дело в том, что русские не получат от этого никакой пользы. Президент Байден предупредил, что в этом случае Россия столкнется с катастрофическими последствиями.

– Блокада страны?

– Он не уточнил. Впрочем, это было бы идиотизмом. У него имеется множество возможностей: прямые и косвенные средства, экономические, ядерные меры.

– Даже ядерные?

– Да, они есть в списке, хотя их использование крайне маловероятно. В том числе потому, что Америка должна поддерживать единство НАТО. Я даже не думаю, что Байден хочет поразить цели внутри России. Но уничтожение российских сил на Украине имело бы для Москвы разрушительные последствия. Русские это понимают. Им также известно, что китайский лидер Си Цзиньпин не хочет, чтобы они использовали ядерное оружие. В свою очередь, украинцы предупредили, что даже в таком случае не откажутся от борьбы. Поэтому русским гораздо выгоднее пугать ядерным оружием, чем использовать его на самом деле.

Несмотря на все обстоятельства, этого невозможно полностью исключить, но и здесь нужно различать мощные межконтинентальные ракеты, нацеленные на Америку, и тактические ракеты с гораздо более скромными возможностями. Кроме того, в принятии решения об использовании ядерного оружия участвует очень много людей. Я не уверен, что все они были бы готовы поддержать такое решение российского командования.

– Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он за 24 часа договорится с Путиным. Это был бы конец для Украины?

– Трамп говорит много такого, что не имеет никакого смысла. Его слова нельзя принимать за чистую монету.

– Так что же произойдет, если он вернется в Белый дом?

– Это было бы трагедией для Америки.

– Из-за угрозы для демократии?

– Он даже не понимает, что это такое – наша демократия, стоит ли ожидать, что он будет ее защищать? Он заботится только о себе, о своей власти.

– Серьезные люди говорят, что в свой первый срок он думал о выходе США из НАТО.

– Повторю: он даже не совсем понимает, что это вообще такое – НАТО. Я говорил об этом со многими людьми, которые тесно сотрудничали с Трампом.

Судья из Нью-Йорка Артур Ф. Энгорон (Arthur F. Engoron) своим решением подтвердил, что бывший президент и двое его сыновей в течение десятилетий обманывали своих контрагентов. Приговор, вероятно, означает, что осужденные должны будут за бесценок продать активы в штате Нью-Йорк и им запретят вести здесь бизнес.

– Вы боитесь, что Трамп все-таки победит на выборах?

– Я верю в американскую правовую систему. Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение. Он уже продемонстрировал, насколько его потрясла перспектива краха его бизнес-империи в Нью-Йорке, насколько это для него унизительно. Но это только начало судебных разбирательств. У Трампа настолько раздутое эго, что ему не хватит выдержки противостоять этому. Поэтому я убежден, что перспектива тюрьмы для него вполне реальна.

– Это продемонстрировало бы силу американского правового государства.

– Это проверка нашей правовой системы. Если мы верим в верховенство закона, если мы относимся к нему серьезно, государство должно это сделать. Департамент юстиции работает пока что очень эффективно, методично. Он воздерживается от любых действий, которые позволили бы обвинить его в предвзятости. Он также выдвинул обвинения против сына президента Байдена Хантера и сенатора-демократа Боба Менендеса.

– Однако две трети избирателей-республиканцев считают, что выборы 2020 года были нечестными, а Джо Байден узурпировал власть. Если Трамп попадет в тюрьму, не закончится ли это гражданской войной?

– Нет. Конечно, есть люди, которые будут голосовать за Трампа, даже если он окажется за решеткой, в оранжевой робе. Но самое главное – мнение умеренных избирателей. А они в этом случае голосовать за Трампа уже не будут. И это решит исход выборов. До них осталось чуть больше года, а это для американской политики вечность. Департамент юстиции получает много информации о Трампе от людей, которые тесно сотрудничали с ним в Белом доме. Если ему удастся отвертеться от всех этих 91 обвинений, с меня ужин.

– Вот только у демократов нет запасного сценария на случай, если у Джо Байдена ухудшится здоровье.

– Президент Байден говорит и ведет себя так, как будто он очень пожилой человек. Но на самом деле состояние его здоровья намного лучше, чем у Дональда Трампа. У демократов есть много молодых, динамичных лидеров. Но своего шанса им придется ждать еще четыре года.