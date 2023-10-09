Эксперт назвал ракеты ATACMS схожими с "Точкой-У", которую могут уничтожить российские ЗРК

Директор музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов пояснил, что для запуска такой ракеты не требуется специальной пусковой установки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System), планируемые к поставке Киеву Вашингтоном, схожи по своим характеристикам с российской ракетой "Точка-У", которой способны противодействовать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт Юрий Кнутов.

Как сообщал ранее телеканал NBC, президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS.

"По боевым характеристикам это в чем-то аналог нашей "Точки-У". Единственная разница в том, что есть разные модификации этой ракеты. Одна из модификаций ATACMS имеет дальность 300 км. Старая модификация с кассетной боевой частью имеет дальность 140 км, более современная, с суббоеприпасами, которые имеют возможность индивидуального наведения на цель, обладает дальностью 240 км", - сказал эксперт.

Кнутов отметил, что для запуска ATACMS не требуется специальной пусковой установки - для этого можно использовать пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Автомобильное шасси содержит один контейнер для шести ракет HIMARS, вместо которого можно поставить одну ATACMS, гусеничное шасси позволяет разместить две ракеты.

По словам Кнутова, противодействовать ракетам, подобным "Точке", способны российские ЗРК С-300ПМ2, С-300В4, Бук-М2, Бук-М3, С-400 и С-350 "Витязь", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". При этом собеседник агентства указал на длину линии фронта, которая составляет около 1 тыс. км. По его мнению, "прикрыть" ее комплексами ПВО полностью крайне сложно. "Будут какие-то разрывы, которыми противник будет пользоваться", - подчеркнул эксперт.

"Точка-У" (по кодификации НАТО - SS 21 Scarab B) - модернизированный вариант советского высокоточного тактического ракетного комплекса "Точка" разработки Коломенского КБ машиностроения. Он предназначен для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника. В его составе одноступенчатая, управляемая на всей траектории полета ракета с неотделяемой боевой частью, дальность действия которой составляет от 15 до 120 км.

ATACMS - тактический ракетный комплекс производства США с дальностью применения до 300 км, который оснащается разными типами боевых частей, в том числе осколочными. Может запускаться при помощи боевых машин РСЗО HIMARS.