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Японский аппарат SLIM пролетел на Луной

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Луна
Луна.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который в январе должен совершить мягкую посадку на Луну, совершил пролет над поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что 4 октября аппарат пролетел с относительной скоростью 1,47 километра в секунду на расстоянии менее пяти тысячи километров от поверхности Луны. В настоящее время модуль продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.

Пуск ракеты H-IIA с модулем SLIM состоялся 7 сентября с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

Если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
H-IIA
Проекты
Луна
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