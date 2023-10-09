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ТАСС

В РФ создали дрон-тяжеловес "Ультиматум-10" для действий на линии боевого соприкосновения

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Его предполагается использовать для уничтожения перемещающихся групп противника, а также опорных пунктов, складов и вооружений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности "Ультиматум-10", предназначенный для ведения действий на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"Ультиматум-10" разрабатывался, для того чтобы вести <...> [боевые действия] на ЛБС, когда дистанция между окопами составляет 3-4 км, и нужно протащить большой вес до опорного пункта врага, чтобы там применить боеприпас. Когда речь идет об открытых территориях, новый дрон может быть заменой артиллерии с возможностью корректировки. На нем могут висеть две бомбы по 2,5 кг либо 5 кг взрывчатки, которую можно применить в качестве камикадзе", - сказал Кузякин.

По его словам, аппарат предполагается использовать в условиях стабилизированной линии фронта для уничтожения перемещающихся групп противника, а также опорных пунктов, складов и различных вооружений. "Дальность применения дрона может быть до 7 км, все зависит от наземного оборудования и расположения FPV-расчетов. "Ультиматум-10" может обеспечить такую дальность при особом размещении FPV-расчета", - подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что "Ультиматум-10" отличается от предыдущий версии "Ультиматум" весом свободного маневрирования в 5 кг. "С этим весом "Ультиматум-10" может лететь на скорости до 200 км/ч на большие расстояния. То есть им можно догнать вертолет, заходить в силовые воронки, совершать фигуры боевого пилотажа. Максимальный же вес, который может поднять аппарат, составляет 8 кг", - заявил Кузякин.

Дрон уже был успешно испытан в зоне специальной военной операции. "В настоящее время "Ультиматум-10" прошел все испытания и поставлен на производство. Дрон всепогоден, не боится ни воды, ни снега. По требованию заказчика на него может быть установлен гибернатор для перевода дрона в спящий режим. Также аппарат оборудован драйвером электродетонатора для того, чтобы его можно было использовать в режиме камикадзе", - подчеркнул гендиректор ЦКБР.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. В августе организация сообщала о создании комплекса FPV-перехватчика для уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и низколетящей пилотируемой техники. 

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