Войти
РИА Новости

Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник

399
0
0
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

F-16 будет проще подавить комплексами РЭБ, чем самолеты разработки СССР

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".

Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять имеющиеся у воздушных сил Украины боевые самолеты. В частности, отмечал собеседник агентства, самолетам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые выключают их электронику.

В воздушных силах Украины на начало СВО имелись такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.

Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Су-24
Су-25
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
05.06.2023
F-16 против Су-35: американские истребители не спасут Украину
07.04.2023
Наступления ВСУ ждут, но его не будет
27.01.2022
Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
23.03.2016
Модель «неизбежного»
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:13
  • 55878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов