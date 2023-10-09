Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.

F-16 будет проще подавить комплексами РЭБ, чем самолеты разработки СССР

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".

Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять имеющиеся у воздушных сил Украины боевые самолеты. В частности, отмечал собеседник агентства, самолетам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые выключают их электронику.

В воздушных силах Украины на начало СВО имелись такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.

Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.